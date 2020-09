Regionali Toscana, l'emozione di Giani: "Vittoria straordinaria"

(Fotogramma)

Applausi per Eugenio Giani all'arrivo del comitato elettorale. "Bravo Eugenio", hanno gridato i militanti del Pd. “Sono felice e sono sereno perché sento che è stato un risultato che premia la Toscana. E' stato il voto dei toscani per la Toscana. La dedica della vittoria? A mia moglie Angela” le parole di Giani in conferenza stampa.

"Sono un iscritto al Pd e rivendico questo con orgoglio. Il segretario Nicola Zingaretti mi ha seguito da quando sono stato indicato dalla direzione del Pd per la candidatura e mi sono sempre sentito supportato e sostenuto dal Pd" ha sottolineato.

"I dati reali mi danno sopra del 6% rispetto alla candidata del centrodestra, con risultati bellissimi in molte città, come Siena, Prato, Livorno, Pisa e Pistoia. Il giorno della chiusura della campagna elettorale ho capito che la Toscana era con noi", ha aggiunto Giani.

"In queste settimane in molti dicevano 'chissà chi c'è dietro il Giani...' Oggi ve lo posso dire: dietro Giani c'è Giani, l'energia di un uomo di 60 anni, la passione di un uomo che ha girato tutta la Toscana, tutti i comuni - ha scandito - Un uomo che fa affidamento sulla competenza che prevale sull'ignoranza, sull'esperienza che prevale sul pressappochismo. Durante la mia campagna elettorale ho intercettato tanta gente che ha percepito la profonda coscienza di cui sono portatore, a partire dalla storia democratica della nostra terra".

"In questo momento sono sinceramente emozionato - sono state le sue parole - Ha vinto la Toscana, i toscani hanno votato per la Toscana, per la nostra bellissima terra". Ed è "una vittoria straordinaria. Questo risultato mi rende sindaco tra i sindaci. Ho visitato tutti i comuni toscani durante la campagna elettorale proprio per stare vicino ai sindaci. E ora lo sarò ancor di più".

"E' un risultato conquistato sui territori - ha detto Giani - Tanti sindaci mi sostenevano e mi hanno aiutato a raggiungere questo consenso. E' la giornata più bella della mia vita. A Matteo Renzi voglio bene e ci sono legato. Il Pd mi ha sostenuto con forza. Zingaretti per me è un grande riferimento".