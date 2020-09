Scontro Corona-Berlinguer, Foa: "Tendiamo a non superare certi limiti"

Fotogramma

"Sono decisioni che spettano all'amministratore delegato, eventualmente lui ne parlerà in Cda, per cui non voglio sovrappormi a una competenza che è sua". Così il presidente della Rai, Marcello Foa, a margine del Prix Italia risponde ai giornalisti che gli chiedono un parere sul caso Cartabianca dopo gli insulti di Mauro Corona alla conduttrice Bianca Berlinguer. "C'è una sensibilità diffusa sulle trasmissioni della Rai che vengono apprezzate proprio perché tendiamo a non superare certi limiti. Però, come gestire questo caso nello specifico non spetta a me indicarlo", conclude Foa.