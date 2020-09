M5S, positivi 2 senatori: tamponi per tutto il gruppo

Due senatori M5S sono risultati positivi al test Coronavirus e per tale ragione tutti i senatori pentastellati stanno eseguendo l'esame del tampone. Nei giorni scorsi Francesco Mollame aveva annunciato di essere risultato positivo, e per questo ha partecipato solo in video conferenza alla recente assemblea dei gruppi. Lo stesso ha fatto l'altro senatore, che corrisponderebbe ad un parlamentare emiliano.

"Due senatori del gruppo MoVimento 5 Stelle sono risultati positivi al Covid 19 e subito dopo aver appreso l'esito del tampone si sono messi in isolamento domiciliare. I senatori M5S che sono entrati in stretto contatto con i due colleghi, in queste ore si stanno sottoponendo al tampone e tutto il gruppo parlamentare sta adottando le necessarie misure previste dai protocolli, così come abbiamo sempre fatto fin dall'inizio della pandemia da Coronavirus", ha ribadito il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Gianluca Perilli.