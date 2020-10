M5S, Rousseau taglia i servizi

(Fotogramma)

Come annunciato nell'ultima mail 'anti-morosi', Davide Casaleggio 'taglia' alcuni servizi della piattaforma Rousseau a causa dei mancati versamenti dei parlamentari. "Con enorme dispiacere siamo costretti a comunicare che, alla luce dell'attuale situazione economico-finanziaria aggiornata a seguito dell'ultima tranche di versamenti in scadenza nella giornata del 30 settembre, siamo costretti a procedere alla sospensione di alcuni servizi e all'annullamento di attività e/o iniziative programmate per il trimestre ottobre - dicembre 2020", si legge in una nota dell'Associazione Rousseau pubblicata sul Blog delle Stelle. "Come già anticipato, infatti, in assenza delle entrate previste non risultano ovviamente più sostenibili le spese necessarie per supportare specifici servizi che devono essere quindi ridotti, sospesi o slittati nel tempo".

Nel dettaglio, Rousseau annuncia di aver sospeso lo "sviluppo di nuove funzionalità previste per il Portale Eventi", "Open Comuni" e "Lex Iscritti". Sospeso anche il "nuovo fondo di tutela legale in Scudo della Rete": "Non potrà essere portato avanti il progetto di istituire un fondo specifico per la tutela legale di attivisti e consiglieri comunali. Si continueranno a fornire le attività di formazione di Scudo della Rete e si continuerà a garantire, con le risorse possibili, la tutela legale del MoVimento 5 Stelle, del Garante e del Capo Politico. L'obiettivo era dare a chi lavora sui territori un supporto importante per essere protetti nelle cause legali intentate spesso a scopo intimidatorio", viene spiegato nella nota. Slitta inoltre, a causa della mancata copertura economica, l'evento "Villaggio Rousseau - Le Olimpiadi delle Idee" previsto il 4 ottobre.

L'Associazione comunica inoltre "la disdetta dell'affitto di parte dell'ufficio di Milano per le aree ad oggi utilizzate per lo svolgimento delle attività legate alla comunicazione interna ed esterna, allo sviluppo per le nuove funzionalità e al coordinamento per l'organizzazione di iniziative e di formazione legate alla Scuola". Inoltre, "non potrà essere sostenuta economicamente l'organizzazione di incontri fisici previsti per la Scuola di Rousseau nei mesi di ottobre, novembre e dicembre" né potrà essere sostenuto "lo sviluppo di Futura, lo spazio on demand di Rousseau".

RINVIO EVENTO 4 OTTOBRE - "Non potrà essere economicamente sostenuto l'investimento necessario per l'organizzazione e la realizzazione del Villaggio Rousseau - Le Olimpiadi delle Idee, previsto il 4 ottobre e che avrebbe rappresentato una seconda tappa, richiesta a gran voce da eletti e iscritti, dell'iniziativa svolta a fine luglio" comunica, in una nota sul Blog delle Stelle, l'Associazione Rousseau. "Come già comunicato, infatti, il grande successo della prima edizione con oltre 126 speaker, 32 sessioni formative, 3961 partecipanti attivi e oltre 250 ore di attività aveva portato alla richiesta di proseguire il lavoro fatto con i metodi innovativi sperimentati (come il World Café, il Political Participation Canvas, il Pecha Kucha o l'Ask me Anything etc) e attivando momenti di confronto, di dibattito con gruppi di lavoro che avrebbe visto gli attivisti e gli eletti impegnati in molteplici attività di partecipazione. Lavoreremo comunque per portare avanti le iniziative che sono nate nel Villaggio Rousseau, prevedendo eventi intermedi basati sull'autofinanziamento da parte di coloro che parteciperanno e, qualora fosse possibile, ci impegneremo per consentire a tutta la comunità del MoVimento di avere lo spazio in cui poter avere voce così come merita", si legge ancora nel comunicato.

DISDETTA AFFITTO - "E' stata comunicata la disdetta dell'affitto di parte dell'ufficio di Milano per le aree ad oggi utilizzate per lo svolgimento delle attività legate alla comunicazione interna ed esterna, allo sviluppo per le nuove funzionalità e al coordinamento per l'organizzazione di iniziative e di formazione legate alla Scuola".