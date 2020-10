Giannini positivo al Covid: "Girato troppo forse"

(Foto Fotogramma)

"Sto discretamente bene, ho saputo di essere positivo ieri, sono stato male sabato pomeriggio con tosse e male al torace, per cui ieri mattina mi sono fatto ricoverare al Policlinico Gemelli per fare tutti accertamenti del caso. Mi hanno comunicato l'esito positivo del tampone al coronavirus ma i polmoni per ora non sembrano essere intaccati. Non ho mai avuto febbre ma sento grande spossatezza e una sensazione di oppressione al torace". Lo ha detto il direttore de La Stampa, Massimo Giannini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, che via Twitter oggi ha detto di aver contratto il virus.

"Nell'ultimo periodo ho girato tanto, forse troppo, per eventi pubblici del giornale, anche se l'ho fatto prendendo tutte le precauzioni. Alla luce di quello che ho visto ieri in ospedale, voglio dire che dobbiamo stare tutti più attenti. Serve più attenzione e più rigore. Al Gemelli ho visto tanta gente ricoverata e che sta male".

"Se oggi viviamo con insofferenza le restrizioni del governo, penso che dobbiamo metterci una mano sulla coscienza e non dimenticare quello che abbiamo vissuto a marzo e aprile scorso, perché anche se adesso non siamo in quella situazione, possiamo tornarci rapidamente se non facciamo attenzione. Soprattutto i giovani devono avere grande senso di responsabilità, perché possono essere loro i principali veicoli del virus".