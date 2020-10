Juve-Napoli, il caso arriva in Parlamento

Foto Fotogramma

Di Antonio Atte

Il caso Juventus-Napoli sbarca in Parlamento. Interpellato dall'Adnkronos, il deputato campano dei 5 Stelle Luigi Iovino annuncia una interrogazione al ministero della Salute "per far luce su questa incresciosa vicenda".

Non si placa la lite tra politica e pallone dopo la decisione della Asl campana di bloccare la trasferta dei partenopei verso Torino a scopo precauzionale, alla luce di alcuni casi di positività al Covid tra i giocatori del Napoli. Ieri sera la Juve, nonostante il forfait della squadra allenata da Gennaro Gattuso, si è presentata regolarmente in campo criticando la scelta dei campani. "La salute viene prima di tutto. La Juventus non speculi sulla salute - attacca Iovino -, la partita andava rinviata perché non c'erano le condizioni di sicurezza sanitaria per disputare il match".

Per il parlamentare "la scelta del Napoli di non partecipare è stata corretta": "Presenterò una interrogazione al ministro Speranza per far luce su tutti i passaggi che hanno portato a questo epilogo", aggiunge. Oggi il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora vedrà, in un doppio vertice, il presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino e il numero uno della Federcalcio Gabriele Gravina per sciogliere il nodo della mancata disputa del match di ieri. Insomma: Juve-Napoli non si è disputata sul campo, ma la battaglia prosegue su altri fronti.