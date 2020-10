Comunali, vertice Salvini-Meloni-Tajani

Fotogramma

Vertice di centrodestra tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani oggi a Roma.

"Questa mattina si è tenuto il vertice di centrodestra, con l’obiettivo di individuare entro l’autunno i migliori candidati per le prossime elezioni amministrative. Non si è parlato di nomi, ma di metodo: saranno coinvolti i territori per trovare candidati di alto livello, anche al di fuori dal mondo della politica. I profili migliori saranno portati al tavolo nazionale che deciderà su capoluoghi di Regione e di Provincia e sulle presidenze dei Municipi delle grandi città". Lo si legge in una nota congiunta delle forze di centrodestra.

"Allargare, coinvolgere ascoltare, ci rivediamo la prossima settimana, ci rivediamo con i primi nomi, se non a ottobre a brevissimo con i nomi migliori, città per città", spiega quindi Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa alla Camera, parlando del vertice sulle prossime comunali.