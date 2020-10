Covid, Lorenzin: "Ho avuto febbre a 40"

(Fotogramma)

"Non ho più la febbre e altri sintomi forti, ora ho solo mancanza di olfatto e gusto e stanchezza. Sono stata molto attenta, forse mi sono contagiata toccandomi gli occhi. All'inizio non ho avuto grandi sintomi, poi mi è arrivata la febbre a 40". Beatrice Lorenzin, a Cartabianca, fa il punto sulle proprie condizioni. La parlamentare è alle prese con il covid e sembra aver superato la fase peggiore della malattia. "Oggi ho ricevuto 10 telefonate da persone che sono risultate positive, loro o persone a loro vicine. Se andiamo avanti così, tra 2 o 3 settimane, arriveremo a 10mila casi al giorno. Certo, non possiamo richiudere tutto ma, dal punto di vista organizzativo, dobbiamo andare a cercare i pazienti", aggiunge.