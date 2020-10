Nuovo dpcm, "resta nodo palestre"

(Fotogramma)

Sarebbe alle battute finali la riunione a palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte, i capidelegazione di maggioranza, il ministro Francesco Boccia e il sottosegretario Riccardo Fraccaro. La conferenza stampa del presidente sul nuovo Dpcm è prevista attorno alle 20-20,30. A quanto riferiscono fonti della maggioranza all'Adnkronos sarebbero state accolte "buona parte delle richieste delle Regioni".

Richieste avanzate durante la riunione di stamattina con il governo, tra le quali quella di non chiudere palestre e centri sportivi, la chiusura alle 24 dei ristoranti e per i bar consumo al tavolo dalle 18. Ma anche richieste sul rafforzamento del trasporto pubblico e lo scaglionamento degli orari di ingresso nelle scuole, il tutto per limitare il sovraffollamento nei mezzi. Sul punto che riguarda palestre e centri sportivi, spiegano le stesse fonti, "confronto ancora aperto".