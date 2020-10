Nuovo Dpcm, bozza: centri commerciali chiusi in weekend

(Fotogramma)

Niente stretta per estetisti e parrucchieri, che, salvo sorprese, rimarranno aperti. Il Dpcm a cui lavora il governo non dovrebbe prevedere restrizioni per questi esercizi, mentre si valuta la chiusura dei centri commerciali nel weekend. Le misure entreranno in vigore già domani, stando alle bozze in circolazione, salvo le chiusure dalle 18 per bar e ristoranti che diventeranno operative a partire da lunedì 26 ottobre.