Papa all'Adnkronos, D'Incà: "Lezione a tutti su corruzione"

"Le Parole di Papa Francesco, come sempre ci ha abituato in questi mesi, esprimono grandissimo coraggio e umanità. Con la sua opera di ricerca della trasparenza all’interno del Vaticano sta dando una forte lezione a tutti: 'non credo che possa esserci una sola persona dentro e fuori da qui contraria a estirpare la corruzione'. Ha ragione, per rinnovare profondamente la società si deve pretendere rigore morale e onestà intellettuale nella lotta alla corruzione, a tutti i livelli". Così il ministro ai Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà, commentando il colloquio di Papa Francesco con l'Adnkronos.