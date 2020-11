Nuovo Dpcm, Franceschini: "Chiuderanno anche i musei"

(Fotogramma)

''Adesso chiuderanno anche i musei...''. Lo annuncia il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, in collegamento da remoto con la trasmissione 'Che tempo fa' di Fabio Fazio su Rai3. Il nuovo Dpcm sarà in vigore oltre il 24 novembre? "Le misure sono valide fino al 24 novembre, ma i dati di questi giorni non fanno pensare che la curva sarà breve''. "Stiamo ragionando su un meccanismo differenziato, rapportato ai rischio di contagio e soprattutto di saturazione del sistema sanitario''.

GOVERNO - ''Rimpasto? Verifica? Mi vergogno solo a rispondere a una domande sul rimpasto... Le famiglie in questo momento sono preoccupate per la salute e la situazione economica e noi pensiamo alla verifica? Lasciamo stare...''.

SCUOLE - "Anche in queste ore si ragiona della scuola. Nessuno vorrebbe chiuderla. Abbiamo fatto una scelta forte con le superiori, stiamo discutendo in queste ore, tutelando la scuola, ma tenendo presente che c'è il contagio di mezzo...''.