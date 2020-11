Morra fuori da Titolo V, stop da vertici Rai

(Fotogramma)

Nicola Morra, nella bufera per le sue frasi sulla governatrice della Calabria, Jole Santelli prematuramente scomparsa, non partecipa alla trasmissione Titolo V. "Essendo arrivato a Napoli presso gli studi Rai per partecipare alla puntata odierna di 'Titolo Quinto' ho appreso dalla vicedirettrice di Rai3 che per decisione della Direzione di Rete viene annullata la mia partecipazione al programma. Questo dovevo dirvi, questo vi dico. Credo non si debba aggiungere altro. Loro non si arrenderanno mai, io neppure!", scrive sulla sua pagina Facebookil, parlamentare pentastellato e presidente Antimafia.

A quanto apprende l'Adnkronos, lo stop alla presenza dell'esponente M5s nel programma, già programmata da giorni, non sarebbe arrivato dalla direzione di Rai3, come ha scritto Morra sui social, ma dai vertici della Rai.