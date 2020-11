Renzi: "Fico non può dire che su Morra sbaglia la Rai"

(Fotogramma)

"Il presidente della Camera non può dire che su Morra ha sbagliato la Rai, perché con le frasi su Jole Santelli e i malati di tumore ha sbagliato Morra". Lo dice Matteo Renzi a 'Mezz'ora in più' su Rai3.

Per il presidente della Camera Roberto Fico "non c'è dubbio" che quelle di Morra "siano state parole sbagliate e infelici e non vanno bene. Il presidente della commissione antimafia ha chiesto scusa e si è sentito costernato, quindi invito ad abbassare i toni" ha detto Fico a 'Mezz'ora in più'.

Ed "è grave, gravissimo che a qualcuno che sta aspettando, come me prima, di entrare in una trasmissione, venga detto 'tu non puoi entrare'... non sta né in cielo né in terra e spero che la Rai ammetta che questo è un grande sbaglio. La Rai è il luogo della libertà di informazione, sancito dall'articolo 21 della nostra Costituzione, e non si può impedire a un parlamentare di parlare".