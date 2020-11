Di Maio: "Attriti con Conte? Tutte bugie e fake news"

(Fotogramma)

"Ogni volta che il MoVimento 5 Stelle alza la testa provano a colpirci. Da quando abbiamo iniziato a parlare di organo collegiale e di una nuova struttura per rafforzare il MoVimento, sono tornati gli attacchi e le falsità. Retroscena su inesistenti attriti col presidente Conte, fantomatici progetti di nuovi partiti da fondare, scontri interni. Tutte bugie, tutte fake news. È il solito giochino: colpire me per colpire tutto il MoVimento". Così in un post su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

"Come diceva Gianroberto Casaleggio 'è difficile vincere con chi non si arrende mai'. Anzi, è impossibile. Il MoVimento è tutto per me: è la mia vita - sottolinea - Durante gli anni da capo politico hanno provato a screditarmi in ogni modo, ma non hanno mai dimostrato nulla di quello che inventavano. Io resto qui insieme a voi, a difendere un progetto e dei valori in cui credo fortemente".