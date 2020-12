Mes, Salvini: "Chi lo vota non sarà più compagno di strada della Lega"

Fotogramma

Monito sul voto al Mes per i colleghi in opposizione da parte di Matteo Salvini: "Chiunque in Parlamento approverà questo oltraggio, questo danno per gli italiani - ha spiegato infatti il leader della Lega parlando con i giornalisti a margine di una visita al parco archeologico di Centocelle, a Roma -, si prende una grande responsabilità, se lo fa la maggioranza non mi stupisce, se lo fa qualche membro dell'opposizione finisce di essere compagno di strada della Lega, perché chiaramente ipoteca il futuro dei nostri figli, mettendolo in mano a qualche burocrate, che ha sede in Lussemburgo".

"La riforma del Mes peggiora una cosa già negativa, divide l'Europa in buoni e cattivi, ovviamente per i signori di Bruxelles gli italiani sono di serie B e dovrebbero pagare senza dir nulla per coprire i buchi degli altri", conclude Salvini.