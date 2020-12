Mes, 16 deputati di Forza Italia non hanno votato

Fotogramma

Sono 16 i deputati di Forza Italia che "non hanno partecipato" al voto momento della terza votazione della risoluzione di maggioranza sul Mes, quella sulla parte che esplicitamente impegna l'Italia sulle conclusioni Ue sul Mes. Nell'elenco figurano Angelucci, Aprea, Brambilla, Brunetta, Cannatelli, Caon, Della Frera, Fasano, Fascina, Fatuzzo, Ferraioli, Milanato, Pettarin, Polverini, Tartaglione e Vietina. In missione, invece, per Forza Italia risultano Carfagna, Novelli e Pittalis.

"Oltre a Renato Brunetta e Renata Polverini, non ci sono altri deputati di Forza Italia a non aver partecipato al voto per ragioni politiche. Le altre assenze registrate nelle votazioni di questa mattina, infatti, erano preannunciate e giustificate per motivi di salute o personali". È quanto si precisa in una nota dell’ufficio stampa del gruppo di Forza Italia della Camera dei deputati.

"La mia posizione sul Mes è nota da tempo. Ne ho parlato sia pubblicamente che durante l'ultima riunione del gruppo di Fi alla Camera. Ho sentito anche Berlusconi, certo: ne ho parlato più volte con lui''. Lo dice all'Adnkronos la deputata azzurra, Renata Polverini, che oggi ha lasciato l'Aula della Camera al momento del voto.