Spostamenti Natale tra Comuni, mozione Pd in Senato

Fotogramma

Il Pd Senato con le Autonomie ha depositato una mozione per consentire gli spostamenti tra piccoli comuni a Natale e nei 'superfestivi'. La mozione, si legge nel testo, impegna il Governo "ad adottare tempestivamente le iniziative necessarie, di natura normativa o interpretativa, al fine di consentire la possibilità per gli affetti più stretti di ricongiungersi nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, prevedendo la possibilità di spostamento tra comuni al fine di evitare che le norme previste dal decreto-legge n. 158 del 2020 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 siano foriere di disparità di trattamento tra coloro che sono residenti in comuni grandi e coloro che sono residenti in comuni piccoli e medi, ovvero, in particolare, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti".

La mozione dem sarà votata mercoledì mattina, si apprende dopo la capigruppo al Senato.