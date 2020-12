Manovra 2021, Di Maio: "Aiuti a famiglie, incentivi e sgravi per chi assume"

Fotogramma

"Dobbiamo metterci in testa che se diamo risorse e strumenti a chi crea lavoro allora potremo ripartire più forti". Lo scrive su facebook il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "In queste ore il Parlamento sta lavorando alla manovra da 40 miliardi con incentivi e sgravi per chi assume, aiuti per famiglie e abbatteremo le tasse a partite iva, artigiani e commercianti", ha aggiunto Di Maio.

"Possiamo superare questa fase delicata solo mettendo in campo strumenti eccezionali, ma la politica deve evitare le polemiche e concentrarsi solo sui fatti", continua il ministro, che sottolinea: "Il 2021 dovrà essere l’anno della ripartenza, l’anno in cui potremo riprenderci le nostre libertà, toglierci le mascherine e ritornare ad abbracciarci".

"Siamo all’ultimo miglio, da fine mese inizieranno le vaccinazioni - prosegue il ministro - Adesso, però, dobbiamo fare in modo che gli italiani possano riprendersi i propri spazi e le proprie libertà in totale sicurezza, preservando la loro vita".