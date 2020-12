Scuola, rientro 7 gennaio: un italiano su due dice sì - Sondaggio Emg/Adnkronos

Fotogramma

La maggioranza degli italiani è favorevole al ritorno dei figli a scuola in presenza. E' quanto emerge dal sondaggio Emg-Different/Adnkronos condotto il 21 dicembre su un campione di 1523 casi rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per sesso, età, regione, classe d'ampiezza demografica dei Comuni.

Alla domanda "Lei è d'accordo al ritorno in classe degli studenti il 7 gennaio", il 54% risponde affermativamente, il 32% ritiene che sia "troppo presto" mentre il 14% non risponde. Fra coloro che sono d'accordo al rientro in classe il 7 gennaio, il 53% sono uomini e il 54% sono donne.

Quanto alla distribuzione per età di coloro che sono favorevoli, tra i 18 e 34 anni lo sono il 36%, tra i 35 e 54 anni lo sono il 56%, oltre i 54 anni ad essere favorevoli sono il 54%. Dal punto di vista geografico, è nel Nord-est il picco dei favorevoli (63%), seguito dalle Isole (56%), dalle regioni continentali del Sud (52%) e, fanalino di coda, il Centro (42%).

Il sondaggio è stato condotto con il metodo della rilevazione telematica su panel, su un totale di 2000 contatti e con tasso di risposta del 76%; rifiuti/sostituzioni 477 (tasso di rifiuti 24%), e presenta un intervallo fiduciario delle stime del 2,3% in più o in meno.