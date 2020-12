Manovra, governo pone la fiducia alla Camera

Afp

Come previsto, il governo ha posto alla Camera la questione di fiducia sulla legge di Bilancio, nel testo approvato dalla commissione. Alle 13 sono previste le dichiarazioni di voto, alle 14.30 l'inizio della chiama.

La manovra risulta "molto forte per il sostegno alla crescita" che prevede "23 miliardi per transizione 4.0. il più grande piano investimenti mai fatto nella storia italiana, e non i risulta che " le imprese "siano sul piede di guerra perché è una cosa che gli imprenditori chiedevano". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri a 'L'Aria che tira' su La 7.