Fedez vs Rai: "Niente audizione in Vigilanza? Paura eh!"

"Paura eh! Questi erano quelli del 'serve un contraddittorio'". Fedez vs Rai, nuovo round con il commento sarcastico, ieri sera tardi, nelle sue storie di Instagram per il no della commissione di Vigilanza alla sua audizione sul 'caso' Primo Maggio, che ha preferito dare la possibilità al rapper di inviare una "memoria" sull'accaduto. Il rapper, appresa la notizia, ha poi aggiunto, riferendosi alle parole con cui il segretario della commissione bicamerale, Massimiliano Capitanio della Lega, aveva annunciato lunedì la querela della Rai nei suoi confronti: "Il leghista che ieri ha annunciato la querela della Rai nei miei confronti diceva questo: 'Ci siamo già dichiarati disponibili ad accogliere la richiesta di Fedez di venire in Vigilanza'". Sotto, il commento del rapper: "E oggi si rifiutano di ascoltare la mia versione dei fatti in commissione di Vigilanza Rai. Ne prendo atto. Non credo ci sia nulla da aggiungere".