A margine della plenaria svoltasi a Palazzo Lombardia, in occasione del primo Festival delleRegioni e delle Province Autonome hanno preso parola i presidenti delle regioni italiane. Tra questi Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, che sottolinea che, come affermato dalla premier Meloni, le regioni hanno un ruolo strategico per il successo della strategia del Paese.