Feltrin (FederlegnoArredo), ‘successo Salone del Mobile certifica valore del nostro saper fare’

Il Salone del Mobile “si è confermato ancora una volta come l’unica fiera del design che vanta la maggioranza di espositori italiani capace di attirare visitatori, in maggioranza stranieri: il risultato migliore che certifica il valore del nostro saper fare”. Lo afferma Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo sintetizzando il successo della kermesse, che ha chiuso la 61esima edizione con oltre 307mila presenze, +15% rispetto al 2022.

“Gli espositori - osserva Feltrin - hanno investito bene le loro risorse, i visitatori hanno investito bene il loro tempo. Lo dicono i numeri, lo dice l’entusiasmo che si è respirato durante la settimana e lo dice la massiccia presenza della stampa e delle istituzioni con cui abbiamo condiviso temi fondamentali per il legno-arredo come formazione, internazionalizzazione, sostenibilità e filiera corta con legname made in Italy”.

Quest’anno, evidenzia ancora il numero uno di FederlegnoArredo, “al di là dei numeri e dell’evidente soddisfazione di tutti, il risultato di cui dobbiamo andare più fieri, aziende e Salone, è quello di aver fatto una scelta strategica vincente, pensando a Euroluce come a un modello di fiera innovativo e molto democratico, apprezzato da espositori e visitatori, a cui ci ispireremo non soltanto noi per l’appuntamento di aprile 2024, ma a cui, sono convinto, si ispireranno tutte le fiere del mondo. Ma nel mondo, solo il Salone è il Salone” .