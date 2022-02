Festa del papà: come festeggiare il supereroe di casa

Roma, 23 Febbraio 2022. Festeggiare le mamme, i papà, i nonni: sono ricorrenze che una volta l’anno fa sempre piacere festeggiare, sia per l’interessato che per i bambini. La festa del papà è la prossima che cade sul calendario, perciò è arrivato il momento di prepararsi e pensare a come festeggiare perché è il supereroe di casa, colui su cui si può sempre contare. Merita sicuramente un regalo per tutte le volte che ha fatto da autista, che ha giocato a palla anche se aveva mal di schiena…

Quand’è la festa del papà

La festa del papà è una ricorrenza che si celebra il 19 marzo, in corrispondenza di San Giuseppe. È l’occasione per festeggiare tutti i papà del mondo, magari con un regalo speciale. Tuttavia, non è detto che universalmente sia così. Infatti, non tutti sono a conoscenza del fatto che nel mondo la festa del papà cade in altre giornate, come nel caso della festa della mamma. Per esempio, negli Stati Uniti questa bella ricorrenza cade il 19 giugno. Che sia in marzo, in giugno o in qualunque altro giorno, i regali per la Festa del Papà non possono mancare: per gli amanti dello sport, per gli appassionati di barbecue, per gli amanti del buon vino e così via.

Come festeggiare la festa del papà

Tutti i bambini non vedono l’ora di festeggiare il loro papà dimostrandogli amore con disegni, lavoretti fatti a mano e regali. Anche cantare una canzone può essere un’idea carina per festeggiare questa occasione. È il momento ideale per dimostrare tutto l’affetto verso una figura importantissima in tutte le famiglie che spesso non riceve le attenzioni e i riconoscimenti che merita.

Spesso e volentieri per certe ricorrenze come questa, sono le insegnanti dell’asilo nido, scuola materna o addirittura elementari a proporre di creare qualcosa per i padri dei piccoli alunni. È una scusa come un’altra per mettere alla prova la manualità dei bambini, ciò però non significa che il dono non sia sentito, anzi. Tanti bimbi si emozionano nel consegnare il biglietto con il regalo al papà, il quale a sua volta si emoziona a sua volta.

I dolci della festa del papà

Come un po’ per ogni genere di festività, in Italia ci sono dei dolci che si preparano per la festa del papà. È il caso delle famosissime zeppole di San Giuseppe. Sono gustosissime frittelle che vengono farcite con crema e confettura di amarene. Ci sono poi bignè di San Giuseppe, frittelle o zeppole di riso oppure la raviola emiliana.

