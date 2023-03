Festa papà, Rampelli: "Auguri a chi sa di non potere essere padre senza una mamma"

"Auguri a tutti i papà consapevoli di non poterlo essere senza una mamma. Affermazione tutt’altro che banale di questi tempi perché c’è chi ha scambiato le persone per oggetti o animali o specie arboree e i bambini per puffi, a proposito di peluche… ". Così Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera di Fdi, per la festa del papà.

"Auguri a tutti i papà consapevoli di non poterlo essere senza una mamma, a coloro che, impossibilitati ad avere figli perché amano un altro uomo tengono per sé il loro desiderio e non compiono scelte egoistiche a danno delle donne di cui acquistano l’ovocita e affittano l’utero per nove mesi e dei bambini, destinati a crescere in una vita tormentata, semplicemente perché desidererebbero avere una mamma, come natura prevede", aggiunge.

"Un uomo che sa stare al suo posto, che insegna la gioia spensierata e l‘amara rinuncia, che sbarra la strada alle scorciatoie quando contrastano con il bene comune, che difende sempre i bambini e il loro diritto a un’infanzia serena e naturale, è già padre. Perché da padre si comporta. Auguri a tutti i papà del mondo e a tutti gli uomini che si comportano da padri", conclude Rampelli.