Feste Euro 2020 e covid, funzionaria Oms: "Devastante"

"Dovrei divertirmi a guardare il contagio avvenire davanti ai miei occhi? La pandemia di #COVID19 non si sta prendendo una pausa stasera… #SARSCoV2 #DeltaVariant approfitterà di persone non vaccinate, in ambienti affollati, senza mascherine, che urlano/gridano/cantano. Devastante". E' l'allarmante tweet di Maria van Kerkhove, a capo del gruppo tecnico dell'Oms per il coronavirus, postato ieri sera dopo la finale di Euro 2020 e le immagini dei festeggiamenti dei tifosi.

Am I supposed to be enjoying watching transmission happening in front of my eyes?



The #COVID19 pandemic is not taking a break tonight… #SARSCoV2 #DeltaVariant will take advantage of unvaccinated people, in crowded settings, unmasked, screaming/shouting/singing. Devastating.