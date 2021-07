Fiamme in fabbrica di caffè, nube nera sul Casertano

Un vasto incendio sta interessando il deposito di una fabbrica per la torrefazione del caffè nella zona industriale tra San Marco Evangelista e San Nicola la Strada, in provincia di Caserta. Dal luogo dell'incendio si è levata una densa nube di fumo nero, visibile da chilometri di distanza e che sta minacciando i comuni limitrofi, dal capoluogo Caserta a Marcianise. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e sono giunte da Napoli due autobotti. Si lavora per circoscrivere l'incendio e per evitare che possa estendersi ad altri stabilimenti vicini.

"E' l'ennesimo disastro ambientale nella zona di Marcianise, peraltro proprio nel giorno in cui la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha reso noto i risultati di uno studio sull'incidenza dei tumori e tra le zone più colpite ci sono proprio Marcianise e San Marco Evangelista", scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco di Marcianise, Antonello Velardi.