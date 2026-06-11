Se quella dell'intelligenza artificiale è una fetta di mercato nota e in costante crescita, ce ne sono altre che potrebbero sorprendere. Dall'internet cinese alle ﻿clean technology, ecco la mappa dei settori da tenere d'occhio per chi vuole investire

L'intelligenza artificiale ha imboccato una strada di crescita senza precedenti e con essa anche i mercati finanziari. Se fino a oggi ad arricchirsi sono stati principalmente i soliti noti - i cosiddetti Magnifici 7 (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia e Tesla) -, il mercato ora si interroga sui ritorni a lungo termine, spostando lo sguardo sull'intera catena del valore. Dai chip di memoria che scarseggiano alla rivoluzione della robotica umanoide, fino alla riscossa del tech cinese e al boom dello stoccaggio energetico, cambia geografia del profitto tecnologico. Il primo settore su cui porre attenzione è quello dell'intelligenza artificiale. "Mentre in precedenza gli investimenti nell'Ai si concentravano sugli hyperscaler delle Magnifiche 7 il panorama sta cambiando. Questi giganti sono notoriamente ad alta intensità di Capex (spese in conto capitale ndr), il che spinge oggi molti investitori a metterne in discussione il ritorno sull'investimentI a lungo termine" dice all'Adnkronos Paolo Iurcotta, head of Italy di KraneShares. Per trovare il vero valore, è quindi necessario guardare all'intera catena del valore dell'Ai.

Ma il boom globale dell'intelligenza artificiale ha portato con sé una crisi di capacità nelle memorie, con i prezzi e i margini di Dram (Dynamic Random Access Memory) e Hbm (memoria a banda larga) che sono schizzati alle stelle. Poiché gli hyperscaler di Ai consumano sempre più chip di memoria a banda larga e Dram, qualsiasi nuovo fornitore che si basa su tecnologie solide in grado di incrementare la produzione di nodi avanzati diventa fondamentale per l'ecosistema, alleviando potenzialmente i colli di bottiglia e "diversificando l'offerta da Samsung, Sk Hynix e Micron, che rappresentano i tre maggiori fornitori di chip di memoria". Il settore dei semiconduttori potrebbe quindi essere un investimento ottimale. "Ecco perché l'ipo di ChangXin Memory Technologies sul mercato Star è rilevante: aggiunge un quarto autorevole leader nelle Dram al listino delle società quotate globali, proprio mentre la domanda trainata dall'Ai spinge Hbm e Dram al centro dell'infrastruttura di calcolo globale" afferma l'esperto.

Terza posizione per la robotica umanoide. Pur non essendo ancora arrivati a un momento "alla ChatGpt" nel settore, i passi avanti fatti sono stati molti, e le leggi di scala che hanno gujidato i progressi dei modelli linguistici di grandi dimensioni sembrano applicarsi anche a questo comparto. "Secondo Bank of America nel 2026 verranno venduti circa 90.000 robot umanoidi, per arrivare fino a 1,2 milioni entro il 2030 e a 3 miliardi entro il 2060. Morgan Stanley stima inoltre che il mercato potenziale totale degli umanoidi potrebbe raggiungere i 5.000 miliardi di dollari entro il 2050" evidenzia Iurcotta. Mentre le applicazioni di robotica passate si basano su software specializzati e addestrati per compiti specifici, i leader di mercato di domani si distingueranno invece in base ad altre caratteristiche: "Modelli Ai generalisti che permetteranno a un robot di imparare un nuovo lavoro in poche ore invece che in mesi. Proprio questa corsa ai modelli è il terreno su cui si sta costruendo la tesi di investimento a lungo termine".

Secondo KraneShares, in stretta correlazione con il boom dell'intelligenza artificiale, c'è potenziale di crescita "sostanziale e continua" nel settore internet cinese. "Il rilascio del modello iper-efficiente R-1 di DeepSeek ha dimostrato ai mercati globali che i giganti del web cinesi sono all'avanguardia nello sviluppo dell'Ai nel mondo - fa notare l'esperto -. I tassi medi di crescita dei ricavi a 3 e 5 anni delle società internet cinesi sono assimilabili a quelli di molte aziende internet statunitensi. Nonostante gli elevati tassi di crescita, le principali società internet cinesi scambiano attualmente a multipli relativamente bassi e rimangono sottovalutate rispetto alle loro controparti statunitensi".

Giocheranno un ruolo da protagonista anche le tecnologie pulite. ﻿Con uno shift globale verso un maggior utilizzo di energie rinnovabili "riteniamo che lo stoccaggio di energia diventerà critico tanto quanto le riserve di petrolio e gas. Esattamente come successe alle major petrolifere all'inizio dell'era del petrolio, Contemporary Amperex Technology Limited (Catl) è emersa come fornitore dominante di una risorsa energetica chiave. Con una quota vicina al 40% del mercato globale delle batterie, Catl è già il più grande fornitore di batterie al mondo". Con il consumo medio annuo di elettricità a livello globale destinato a triplicare per via dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, "Catl è già ben posizionata per contribuire a sostenere questa potenziale pressione enorme sulle reti elettriche mondiali". (di Federica Mochi)