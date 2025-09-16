circle x black
Banco Bpm accelera su Crédit Agricole Italia contro le Opa ostili

"Una scelta - suggeriscono alcune fonti all'Adnkronos- che renderebbe più agevole il percorso dal punto di vista regolamentare, allontanando il rischio di interventi legati al Golden Power".

16 settembre 2025 | 17.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Una possibile accelerazione di Banco Bpm su Crédit Agricole Italia. A quanto apprende Adnkronos da fonti finanziarie, considerati i rischi di esposizione a possibili offerte ostili dall’esterno, è "plausibile che i tempi dell’operazione possano essere rapidi". La strategia di Banco Bpm sembra infatti orientata a un’accelerazione per mettersi al riparo da eventuali tentativi di acquisizione non desiderati.

Secondo quanto filtra da fonti vicine al dossier, l'ipotesi più accreditata è che Banco Bpm acquisisca Crédit Agricole Italia. Il corrispettivo verrebbe regolato in parte attraverso partecipazioni nella società di gestione del risparmio Anima, già partner strategico del gruppo. Si tratterebbe, dunque, di un'operazione che, riporterebbe sotto controllo italiano un asset oggi in mano a una banca straniera.

A conferma della tesi l'indiscrezione sull'intenzione di Banco Bpm di chiedere in occasione di uno dei prossimi incontri con le organizzazioni sindacali un allargamento del numero delle adesioni ad un fondo esuberi sottoscritto lo scorso anno e che avrebbe già raggiunto il numero originariamente ipotizzato dall'azienda, e in parallelo - lato Credite Agricole - le organizzazioni sindacali sono state intrattenute recentissimamente con un'operazione analoga per un fondo esuberi di 500 persone.

Si tratta - ipotizzano le fonti - di operazioni che potrebbero combaciare per presentarsi più snelli in un'eventuale operazione di aggregazione. Va ricordato che Crédit Agricole Francia, già oggi azionista di Banco Bpm, manterrebbe un ruolo centrale nell’operazione. Il gruppo transalpino punta infatti a salire fino al 30% del capitale. La nuova configurazione consoliderebbe quindi il legame strategico tra le due realtà, con Banco Bpm che al tempo stesso rafforzerebbe il proprio profilo nazionale. (di Andrea Persili)

