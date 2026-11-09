"È importante che la valutazione e la decisione finale su queste operazioni restino affidate al mercato e agli azionisti, evitando interferenze politiche che vadano oltre il legittimo esercizio dei poteri di vigilanza e delle prerogative del governo". Lo dice all'AdnKronos Carlo Altomonte, professore di economia dell’integrazione europea presso l’università Bocconi di Milano e prorettore Sda Bocconi.

"L'integrazione transfrontaliera rappresenta un passaggio fondamentale per il completamento della banking union e per la costruzione di un sistema bancario europeo più competitivo. Non si può sostenere l'integrazione bancaria europea, per esempio in Germania, e al tempo stesso ostacolarne le concrete manifestazioni quando coinvolgono operatori nazionali nel nostro paese", sottolinea.

"La proposta presenta un'importante valenza industriale: darebbe vita al terzo gruppo bancario italiano, combinando il radicamento territoriale di Banco Bpm con la dimensione internazionale e le competenze finanziarie di Crédit Agricole", afferma ancora. "Le sinergie annunciate, pari a 800 milioni annui, e il rafforzamento dell'offerta bancaria, assicurativa e del risparmio gestito potrebbero generare benefici significativi per azionisti, famiglie e imprese. La nuova entità resterebbe quotata a Milano. Naturalmente, la creazione effettiva di valore andrà verificata sulla base delle condizioni economiche definitive dell'operazione proposte da Credit Agricole così come eventualmente approvate dall’Assemblea, al netto dei costi e dei tempi necessari. Al momento il mercato ha reagito bene sul corso azionario di Banco Bpm, più freddino su Credit Agricole".

Guardando alle modalità di acquisizione, "è interessante il ricorso al whitewash, che consentirebbe a Crédit Agricole di raggiungere circa il 45% del capitale senza promuovere un'Opa obbligatoria, subordinatamente all'approvazione degli azionisti secondo le maggioranze previste dalla normativa. In particolare, la normativa prevede una doppia verifica: la fusione deve essere approvata da almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea e, ai fini dell'esenzione dall'Opa, non deve incontrare il voto contrario della maggioranza dei soci presenti, escludendo Crédit Agricole e gli eventuali altri azionisti di maggioranza individuati dalla normativa", dice ancora.

"In questo senso il ruolo del mercato, che qui è fondamentale, va preservato. Il meccanismo peraltro è già utilizzato nel progetto Unipol–Bper (anche qui Unipol supera la soglia di Opa ma senza un obbligo di acquisto della totalità del pacchetto azionario), collegato all'operazione Intesa–Mps, con una differenza: Unipol ha esplicitamente previsto l'acquisizione del controllo di fatto di Bper (8 consiglieri su 15), mentre Crédit Agricole al momento propone una governance con una maggioranza di amministratori indipendenti".

"Resta naturalmente da verificare come questi principi si tradurranno negli effettivi assetti di controllo, perché Credit Agricole con il 45% e un azionariato residuo frammentato, potrebbe comunque esercitare un'influenza determinante sulle assemblee e sulla nomina degli amministratori. Per questo saranno gli azionisti di minoranza in assemblea ad avere un ruolo decisivo nella valutazione dell'operazione. Dunque lasciamo parlare il mercato".