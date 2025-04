Avvio positivo per Piazza Affari, con l’indice Ftse Mib che registra un progresso nei primi scambi della seduta odierna, trainato soprattutto dal comparto bancario. Riflettori puntati su Mediobanca, dopo l'ops lanciata su Banca Generali, e l'innesco di una reazione del mercato. Apre in territorio positivo il titolo di Banca Generali (+0,68%) mentre quello dell'istituto di Piazzetta Cuccia balza in pochi minuti a +2,69%, sospinto dalle attese su possibili sviluppi strategici.

Bene gli altri titoli del comparto, con Unicredit (+1,10%) e Intesa Sanpaolo (+1,27%) in progresso, in scia al possibile consolidamento nel settore. Oggi si terrà inoltre l'assemblea di Intesa Sanpaolo, per approvare il bilancio 2024 e rinnovare il cda. Banco Bpm, che ha visto l'avvio l’ops da parte di Unicredit, scambia a +0,55%, mentre Mps corre a +1,66% e Bper segna un progresso dell'1,01%.

Tra gli altri titoli di Piazza Affari brilla Stellantis (+2,88%), dopo la notizia che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarebbe in procinto di attenuare i dazi sulle auto. Acquisti interessano anche Leonardo (+2,23%) e Buzzi (+1,22%) mentre vendite si registrano su Hera (-0,20%), Terna (-0,19%), Finecobank (-0,17%) e Diasorin (-0,16%).