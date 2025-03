Le principali Borse europee proseguono le contrattazioni in forte calo, con Milano maglia nera del Vecchio Continente, sulla scia del timore degli effetti dei dazi americani. A metà seduta il Ftse Mib cede il 2,14% a 37.909 punti mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi è in lieve aumento a 114 punti. Tra le europee, Francoforte registra -1,94%, Londra è in calo dell'1,38%, Parigi cede 1,92% e Madrid l'1,71%.