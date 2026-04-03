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Borsa: il trading non si ferma. Dove fare acquisti nel weekend di Pasqua

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Mentre Piazza Affari e le principali borse europee restano ferme per il lungo weekend pasquale (3-6 aprile 2026), il mercato di Wall Street e i listini asiatici non si fermano. Ecco la mappa completa delle aperture per chi vuole acquistare o vendere a Pasqua o Pasquetta.

- Ipa/Fotogramma
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03 aprile 2026 | 16.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Tra la domenica della Resurrezione e il lunedì dell'Angelo a rimanere aperti non saranno solo supermercati e centri commerciali, ma anche diversi mercati finanziari. Broker e buyer, come la clientela degli ipermercati, non riposano. A Pasqua Mentre l’Europa si ferma per il weekend, Tokyo non si arresta mentre Wall Street ritorna in campo il 6 aprile.

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Tutto tace domenica 5 aprile. Dalla City di Londra alle luci dei grattaceli di Manhattan, le piattaforme di trading restano spente. Non si scambia a Piazza Affari, a Francoforte e nemmeno a Parigi. Per l'Europa, si tratta del secondo giorno di stop consecutivo dopo il Venerdì Santo. Contratti derivati, i fondi comuni e i titoli azionari del Vecchio Continente non avranno prezzi ufficiali di riferimento. A pesare particolarmente è la chiusura del London Stock Exchange che tampona una fetta massiccia di liquidità dal mercato dei cambi e delle materie prime. Situazione che perdurerà anche lunedì 6 aprile. Spostando lo sguardo a Est, il panorama muta ancora. Occhi degli investitori saranno puntati sulle borse cinesi (Shanghai e Shenzhen) e quella di Tokyo (Nikkei) che resteranno chiuse domenica, ma saranno regolarmente operative lunedì, utile per quanti devono ribilanciare i portafogli in assenza dell'Europa. I motori di Wall Street si riaccenderanno alle 15.30 ora italiana di Pasquetta. Negli Stati Uniti, il lunedì di Pasqua non è festa federale e Wall Street opererà a pieno regime.

Mentre i listini azionari riposano, a non conoscere festività è il mercato delle criptovalute. Bitcoin, Ethereum e la finanza decentralizzata vedranno attivi gli scambi 24 ore su 24. Accanto ad esse, il mercato delle valute mostrerà i primi segnali di vita già nella tarda serata di domenica, quando le piazze asiatiche come Wellington e Sydney apriranno i battenti per la sessione di lunedì, dando il via alla circolazione di dollari, euro e yen.

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pasqua pasquetta mercati aperti supermercati centro commerciale aperto wall street borsa spesa
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