La seduta odierna di Borsa si è chiusa in leggero rialzo per Piazza Affari: l’indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,23% attestandosi a 40.074,47 punti

Tra i migliori titoli di giornata spicca Stmicroelectronics, che ha messo a segno un +3,44% a 22,43 euro, seguita da Stellantis in rialzo del +2,58% a 8,74 euro, Amplifon che avanza del +2,54% a 20,40 euro e Prysmian con un progresso dell’1,73% a 57,58 euro

Sul fronte dei ribassi, giornata negativa per Mediobanca che perde il -3,04% a 20,09 euro, Generali in calo del -2,06% a 31,45 euro, Poste Italiane giù dell’1,46% a 18,845 euro e Snam in flessione dell’1,32% a 5,242 euro