Settimana a due velocità per Piazza Affari quella appena conclusa. Il Ftse Mib ha chiuso in positivo a quota 49.500 punti, forte di un avvio tonico lo scorso 26 ottobre (+1,29% a 49.187 punti) e del consolidamento di metà settimana che ha visto il picco a 50.002. Inversione di rotta per l'ultima seduta della settimana, quella di venerdì 30, che ha visto l'indice scivolare dello 0,96%, complici prese di beneficio sui comparti tecnologico e sanitario.

A guidare i rialzi nel corso delle sedute sono stati principalmente i comparti dell'aerospazio e difesa, petrolifero e automotive e alcune prese di posizione nei settori del lusso. Protagonista Stellantis nella seduta del 28 ottobre, quando ha chiuso a +15,38% nella seduta del 28 ottobre. Dopo la pubblicazione dei conti del terzo trimestre 2026, che hanno visto risultati superiori alle attese (ricavi in crescita dell'1% a quota 37,6 miliardi), la riduzione delle perdite nette (453 milioni di euro, un miglioramento del 90% rispetto l'anno precedente) e la conferma della guidance annuale, il titolo è stato travolto dagli acquisti. A distinguersi anche Prysmian, con una seduta al top (+11,58%) il 29 ottobre dopo la diffusione dei conti del terzo trimestre 2026; e l'aerospazio con Avio che ha guidato la seduta di inizio settimana incassando +5,81%, sulla scia di nuove commesse e prospettive nel settore. Moncler (+2,42%) e Campari (+1,83%) hanno contenuto le perdite del comparto consumi.

Sul fronte opposto, le prese di beneficio hanno penalizzato Amplifon, maglia nera della settimana, che ha terminato la giornata di contrattazioni del 30 ottobre sotto del 14,50%. A poco è servita una trimestrale con redditività in crescita, il titolo è stato travolto dalle vendite per l'incertezza legata all'approvazione delle manovre di aumento di capitale e alle prospettive di cassa nel breve termine. Performance in calo anche per Technoprobe (-8,95%) e Stmicroelectronics (-5,27%) che hanno sofferto del pesante storno del comparto tech a livello globale.