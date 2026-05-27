circle x black
Cerca nel sito
 

Corradini (Simest): "In Italia export tiene, fondamentale sistema per crescita"

sponsor

27 maggio 2026 | 17.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“I dati contano: nel 2025 l’export italiano ha toccato livelli record.

CTA

Il dato di marzo è positivo e lo dico con convinzione perché troppo spesso, quando parliamo di economia internazionale, ci concentriamo sulle difficoltà e dimentichiamo di guardare quello che funziona. Da sei anni viviamo in un contesto di tensioni geopolitiche continue. Eppure, le esportazioni italiane tengono e tengono bene: continua a essere così. Questo va detto, altrimenti corriamo il rischio di raccontare solo metà della storia, sempre la metà più buia. Per la crescita servono coraggio e fiducia. Dobbiamo con serietà lavorare per supportare il sistema economico nei momenti di difficoltà e dobbiamo fornire alle imprese tutti gli strumenti utili per crescere”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Simest, Regina Corradini D’Arienzo, nel corso di una tavola rotonda durante gli Stati Generali dell'Associazione degli Enti Previdenziali Privati (AdEpp).

“La crescita del Paese non è sostenuta solo da chi esporta direttamente, ma anche da tutte le filiere fatte principalmente di pmi. Oggi solo il 9% delle imprese italiane esporta. Quella percentuale deve aumentare e per farlo serve una logica di sistema. È fondamentale la rete, quella che abbiamo col gruppo Cdp, con Ice, con Sace e qui si dimostra essenziale il coordinamento della Farnesina, il governo e i principali ministeri coinvolti, Mef e Mimit. Il sistema Paese ha dimostrato di funzionare perché lavora insieme. Simest è parte di questo sistema. Siamo fornitori di finanza a tasso zero, per investimenti in Italia e all’estero. E sottolineo: in Italia. Perché non supporteremo mai un’impresa oltre confine se non c’è prima una prospettiva di crescita dentro i nostri confini. L’internazionalizzazione nasce da una radice solida, non la sostituisce. Siamo anche soci delle imprese con l’equity", sottolinea.

"Entriamo nel capitale, affianchiamo le società in piena fase di sviluppo internazionali, soprattutto le più piccole, che sono spesso le meno strutturate e le più promettenti allo stesso tempo. Per questo dobbiamo unire le forze. Anche con i fondi pensione e le casse previdenziali. Il capitale c’è, va mobilitato nella direzione giusta. L’obiettivo è uno: incidere davvero sulla competitività internazionale delle nostre imprese. Non dobbiamo far rallentare gli investimenti, non lo abbiamo fatto neanche di fronte ai dazi Usa nonché al conflitto in Medio Oriente. Bisogna continuare ad assumere giovani e a farli crescere. Le competenze sono centrali per lo sviluppo del nostro pil”, ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
export italiano crescita economica sistema economico imprese italiane internazionalizzazione
Vedi anche
News to go
Conti correnti: ecco quando possono scattare i controlli del fisco
Camporini critica Vannacci: "Non è appropriato per un militare fare politica in uniforme"
Il grande risiko sbarca a Venezia, Lovaglio al congresso Uilca: "Tutte le strade portano a Siena"
News to go
Sciopero 29 maggio, da scuola a sanità: i settori coinvolti dallo stop
Bombardieri apre a Orsini: "Dice che i salari sono bassi? E' un passo avanti, ma ora discutiamo di contrattazione secondo livello"
Vigilanza Rai, Floridia: "Mancata audizione Giorgetti? Dimostra che sono in difficoltà"
News to go
Ferrarelle, risultati in crescita nel 2025: +3,5% in un anno
Confindustria, Orsini: "Sui salari serve responsabilità sociale tutti" - Video
"Servono scelte coraggiose per salvare l'industria", il messaggio di Confindustria alla politica - Videonews della nostra inviata
Mps, Lovaglio smentisce disaccordi in Cda: "C'è concordia". No comment su rumors su Banco Bpm - Video
Garlasco, Lovati: "Soliloqui Sempio? Se si processano pensieri tutti colpevoli" - Video
News to go
Elezioni comunali, i risultati


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza