Se cerchi lavoro nel digitale, guarda a Roma: è il Lazio la vera calamita per i nuovi talenti tech. Nel 2025, oltre il 31% degli studenti dell’Epicode Institute of Technology con un titolo in cybersecurity o web development ha trovato casa nella regione capitolina, lasciando la Lombardia indietro con appena il 12%. A rivelarlo, in anteprima per Adnkronos, è lo stesso Epicode Institute, l’istituto europeo nato per avvicinare la formazione hi-tech alle richieste reali delle aziende.

"Cybersecurity e innovazione digitale salgono nelle priorità delle imprese italiane, anche quando si tratta di ricerca di nuove figure professionali", prosegue. I dati evidenziano come il 95% degli studenti Epicode che hanno completato con successo uno dei percorsi formativi erogati dalla società nei primi nove mesi del 2025 ha trovato lavoro, una statistica che segna un aumento rispetto all’88% del periodo gennaio-settembre 2024. La forte richiesta di nuovi professionisti nell’ambito tecnologico è testimoniata non solo dal tasso di assunzione elevato, ma anche dalla rapidità di collocamento. In media, infatti, gli studenti del 2025 hanno trovato lavoro entro tre mesi dal conseguimento del titolo di studio, confermando il dato riscontrato nel 2024.

Ivan Ranza, Ceo di Epicode Institute of Technology, commenta all'Adnkronos: “La rapidità con cui i profili professionali formati efficacemente nel comparto tech trovano posto nelle aziende sottolinea come ci sia urgente domanda di competenze digitali, soprattutto nel ramo della cybersecurity. D’altronde, le minacce informatiche sono in continua crescita: secondo il Rapporto Clusit (l’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica) 2025, nel 2024 gli attacchi informatici sono aumentati del 27% superando i 3.500 casi, il 30% dei quali si è verificato in Europa. Il nostro Paese non è certo esente: l’Italia ha subìto oltre 350 attacchi, ovvero il 10% a livello globale.

Le aziende ne sono consapevoli e sono pronte a tutelarsi. Purtroppo, però, come evidenziato da Cisco nel suo report Cybersecurity Readiness Index 2025, risulta esserci una carenza di talenti: quasi un’impresa su due (40%) segnala difficoltà significative nel reperire risorse da inserire nei propri team di cybersecurity.” A livello geografico, è il Lazio a offrire maggiori opportunità di lavoro per i nuovi professionisti del digitale. Dai dati riferiti al 2025 emerge infatti come la regione romana abbia offerto lavoro a oltre il 31% degli studenti che hanno conseguito un titolo di studio di Epicode Institute of Technology in cybersecurity o web development, davanti alla Lombardia (12%).

Al terzo posto, a pari merito, non troviamo regioni del Nord Italia, bensì Campania e Sicilia (8%), rincorse da Veneto e Piemonte, entrambe con una percentuale del 6%. “La ricerca di talenti è trasversale a settori o industrie e risulta quindi quasi neutrale alla tradizionale distribuzione territoriale dell’attività economica in Italia. La rivoluzione digitale è inesorabile e offre sfide ardite e opportunità importanti anche per quelle regioni che tendiamo a considerare come meno avanzate, le competenze tecnologiche offrono opportunità nuove a studenti e lavoratori che fino a poco tempo fa faticavano a trovare un loro spazio lavorativo e professional ”, prosegue Ranza. (di Andrea Persili)