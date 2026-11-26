Lo scossone dato ai mercati dal ritorno di Jensen Huang alla guida di Nvidia ha colpito anche Piazza Affari. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in ribasso, scivolando dell'1,81% a 47.249 punti, trascinato dalle vendite sul settore tech, dopo che a Wall Street il Nasdaq ha aperto la sessione cedendo il 3,78%, chiudendo poi a -0,62%. Oggi invece il listino milanese sembra aver già assorbito il colpo, tornando in territorio positivo con il Ftse Mib al +2,41%. Ma è un effetto destinato a durare? E chi rischia di pagare il conto sulla piazza Milanese?

"A Piazza Affari abbiamo assistito a una rotazione all’interno del comparto tecnologico, dove i titoli legati al software e meno esposti all’intelligenza artificiale hanno retto bene durante questo sell-off" spiega all'Adnkronos Roberto Rossignoli, senior portfolio manager di Moneyfarm. Una dinamica che trova riscontro anche guardando alle piazze internazionali: "Anche a livello geografico - osserva - le migliori performance degli ultimi cinque giorni riguardano mercati come India e Regno Unito, considerati dagli operatori proprio in ottica anti-Ai". Sul fronte opposto si collocano invece le società che forniscono l'infrastruttura materiale necessaria allo sviluppo dei data center e della potenza di calcolo. "Sul listino milanese, così come oltreoceano, a soffrire è invece il segmento legato all’hardware", sottolinea Rossignoli. La dinamica di fondo a Wall Street e all'interno dei confini nostrani "vede l'hardware sotto pressione e il software più immune. Ad esempio, Apple continua a difendersi discretamente bene rispetto al resto delle 'Magnifiche Sette'". A Piazza Affari "la mappatura segue esattamente questa logica: l’anti-AI trade continua a premiare, mentre in questo contesto di flussi i titoli legati al settore Ia finiscono per essere penalizzati".

Per il futuro bisognerà monitorare l’andamento dei flussi: “Ritengo che ci troviamo in una fase in cui le vendite sul comparto Ia non siano state tali da intaccare le prospettive di crescita". Se lo scenario macroeconomico resterà intatto, l'aspettativa è di "un leggero recupero dei listini e non prevedo ulteriori ondate di vendite, salvo cambiamenti radicali. Nel business dell’intelligenza artificiale restano opportunità di valore e crescita nel medio termine, motivo per cui la nostra visione sul settore rimane positiva" conclude Rossignoli.