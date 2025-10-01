circle x black
Cerca nel sito
 

Generali: joint venture con Intesa Sp. vale 1500 mld, ma attenzione a fabbriche prodotto

sponsor

L'analista finanziario Pietro Calì evidenzia all'Adnkronos due limiti "su cui lavorare: la governance (chi governerebbe il polo e decide le strategie ) e il rischio di cannibalizzazione di quote di mercato"

Generali: joint venture con Intesa Sp. vale 1500 mld, ma attenzione a fabbriche prodotto
01 ottobre 2025 | 13.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per ora è una ipotesi ma - a quanto apprende Adnkronos da fonti finanziarie- "la pista sulla possibile joint venture tra Intesa Sanpaolo e Generali" in caso di stop all'accordo co, Natixis "è valida". Dal matrimonio si potrebbe generare un polo da oltre 1.500 miliardi di masse gestite, secondo solo ad Amundi e Allianz in Europa.

"Se arrivasse - spiega all'Adnkronos l'analista finanziario Pietro Calì - unirebbe la rete bancaria di Intesa alla competenza assicurativo-finanziaria di Generali, con sinergie su prodotti". I benefici, prosegue, "sarebbero ricavi più stabili e investimenti più forti, ma restano le enormi complessità di integrazione tra Eurizon (che è la fabbrica prodotto di intesa) e Generali investment".

Non capita spesso, dice ancora Calì, "che il nostro Paese possa avere poli finanziari di questa grandezza, e sarebbe un segnale forte in un contesto dove il risparmio privato italiano è davvero tanto ma spesso gestito da gruppi stranieri. Sarebbe dunque un segnale forte per la stabilità italiana", sottolinea.

"Io vedo una forte stabilità strategica per l'operazione, spostare il focus sui ricavi da intermediazione (cioè marginare sulle commissioni da investimento) è molto meno rischioso che puntare sul margine di interesse (con le banche centrali che fanno il bello e cattivo tempo in base anche alle scelte politiche...vedi Trump/Powell)", dice ancora.

"Ma ci sarebbero - prosegue - due grossi problemi su cui eventualmente lavorare: la governance (chi governerebbe il polo e decide le strategie ) e il rischio di cannibalizzazione di quote di mercato", sottolinea Calì per poi chiosare: "Eurizon e Generali hanno prodotti paragonabili. Non ci sarebbe complementarietà". (di Andrea Persili)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Intesa Sanpaolo Generali fabbriche prodotto
Vedi anche
News to go
Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre, orari e fasce di garanzia
Corteo ProPal alla Sapienza, cori per Gaza e Flotilla: occupata facoltà di Scienze politiche - Video
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza