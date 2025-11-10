circle x black
Lo shutdown sta per finire, fremono i mercati. Broggi (Moneyfarm): "Settimana decisiva per la ripresa economica Usa"

Dopo una settimana durante la quale lo scetticismo degli investitori sul mercato azionario americano è cresciuta, il Senato statunintense ha concluso il primo step per la ripresa delle attività governativa.

- Ipa/Fotogramma
10 novembre 2025 | 11.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La settimana finanziaria si apre con una notizia molto positiva: “Il Senato statunitense ha concluso il primo step per sbloccare il governo”. Lo dice all’Adnkronos Giorgio Broggi, portfolio Manager di Moneyfarm. Si aspetta per i prossimi giorni “l'approvazione da parte della Camera e quella presidenziale. Non ci aspettiamo grandi difficoltà in questi due passaggi. Questa settimana, probabilmente, si concluderà lo shutdown del governo americano, che rimane il più lungo della storia, 40 giorni”.

Con la conclusione del blocco so avranno i dati sullo stato dell'economia americana - crescita, inflazione e mercato del lavoro - “di cui abbiamo tanto bisogno per capire dove sta andando l'economia” prosegue l'analista. Occhi puntati anche sulla fine anche della stagione degli utili, mentre “i futures sono in positivo, i tassi un po' in rialzo” vista la situazione.

La scorsa settimana il blocco del governo, ha fatto crescere lo scetticismo degli investitori circa le valutazioni del mercato azionario americano e delle grandi tech, “nonostante la stagione delle trimestrali stia continuando a essere molto positiva”.

