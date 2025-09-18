Sotto Nagel progressi enormi ma è mancato il grande salto. Ne è convinto Michele Calcaterra, professore di Finance Corporate all'Università Bocconi, che commenta all'Adnkronos la fine dell'era Nagel al timone di Piazzetta Cuccia.

"Mediobanca sotto Nagel - spiega - ha fatto progressi enormi, ma “fare il grande salto” (diventare uno dei top player globali, o più agili nei servizi retail / credito al consumo, o varcare certi confini strutturali) è cosa complessa — e ci sono vari fattori che probabilmente ne hanno limitato il pieno exploit", sottolinea.

"Direi che non c’è stato alcun errore quanto piuttosto una combinazione di fattori", prosegue. "Stimo che i più rilevanti siano i seguenti: non aver puntato con sufficiente aggressività su scala internazionale a fronte di un mondo dove il Wealth Management / Private Banking globalmente premia dimensioni e copertura estera; Essere troppo prudenti nell’innovazione in alcuni momenti: proteggere i rendimenti azionari e la solidità piuttosto che esporsi su investimenti più rischiosi ma con potenziale di scala; Non aver “diluito” il brand abbastanza verso il retail / massa, pur mantenendo l’esclusività, per accedere a un bacino più ampio di clienti; Dipendenza significativa dal contesto italiano: regolamentazione, costi, rischi politici, concorrenza domestica. Un’operazione o modello che funziona bene in Italia può non bastare per competere sui mercati globali", esamina in dettaglio il professore.

"Il percorso iniziato da Nagel - conclude - è stato importantissimo e di grande lungimiranza ma necessitava, forse, di ancora un po' di tempo per potersi realizzare appieno". (di Andrea Persili)