Resa o attesa di un cavaliere bianco? È questo il dilemma che agita i vertici di Mediobanca di fronte all’offerta di Monte dei Paschi di Siena. Secondo Pietro Calì, Executive Partner di Copernico Sim, le possibilità che arrivi un salvatore esterno sono minime:

“Scarse le chance che un cavaliere bianco intervenga a favore di Mediobanca. La direzione appare segnata, con un netto vantaggio per Caltagirone e Delfin su tutti i fronti”, spiega l’analista ad Adnkronos.

Per Calì, l’istituto di Piazzetta Cuccia non dispone di molte contromosse: “C’è chi ipotizza l’ingresso di un partner estero, magari una compagnia assicurativa straniera già autorizzata in Italia, ma non vedo soluzioni davvero praticabili”.

Molto più concreta, invece, l’ipotesi di un rilancio da parte di Mps. “Sebbene oggi si parli di un traguardo intorno al 35%, l’obiettivo di Monte dei Paschi resta arrivare almeno al 50% di Mediobanca. Non basta una maggioranza relativa: serve quella assoluta per accedere ai benefici fiscali e ai meccanismi di compensazione. Per questo, a livello interno, si dà quasi per scontato un rilancio sull’offerta pubblica di scambio”.

L’offerta è in scadenza l’8 settembre 2025, ma – riferiscono fonti vicine al dossier – Mps punterebbe a prorogarla fino a fine settembre, temendo ribaltoni dell’ultima ora. Una mossa che permetterebbe di estendere la passivity rule e arrivare così all’assemblea di bilancio di ottobre con la possibilità di proporre la sostituzione del CdA.

Il vero obiettivo, sottolinea Calì, è il controllo di Generali: “Se Mps conquistasse Mediobanca, Caltagirone e Delfin – già azionisti di peso – avrebbero margini per rafforzarsi ulteriormente e incidere davvero sulle scelte di Generali, che resta la vera gallina dalle uova d’oro”. (di Andrea Persili)