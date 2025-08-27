"Soglia 50% in Ops? Resta un obiettivo ambizioso e, sebbene il sostegno di Delfin e Caltagirone sia significativo, per arrivare alla maggioranza servirà comunque il contributo di altri investitori, in particolare istituzionali"

Cresce l'attesa per l'8 settembre, data da cerchiare in rosso: si chiude l'Ops di Mps su Mediobanca. C'è chi attende un rilancio della banca di Lovaglio e chi guarda con attenzione alle prossime mosse del ceo di Mediobanca: che farà? Tirerà dal cilindro un cavaliere bianco? Voci dai palazzi finanziari alludono ad assicurazioni, un partner estero, magari una compagnia assicurativa straniera già autorizzata in Italia. "Nagel oggi ha margini di manovra ridotti: dopo la bocciatura del progetto Banca Generali è complesso immaginare nuove iniziative in grado di cambiare il quadro", dice Marta degl’Innocenti, docente di Economia degli intermediari finanziari dell’Università Statale di Milano interpellata da AdnKronos.

Alcuni osservatori evidenziano che una possibile spina nel fianco nel progetto di piazza Salimbeni potrebbe essere l'indagine della Procura di Milano che ha messo sotto i riflettori la vendita di una quota del 15% del capitale di Banca Mps, effettuata dal Mef nel novembre scorso, per un corrispettivo di 1,1 miliardi di euro, nell'ambito del processo di progressiva dismissione delle quote pubbliche. "L’indagine - risponde l'economista - può creare un contesto di incertezza, ma sarà comunque il mercato, con le sue dinamiche e i rapporti di forza tra azionisti, a determinare l’esito della partita".

Non manca un riferimento alle soglie dell'Ops: sebbene si parli di un traguardo intorno al 35%, l’obiettivo reale di Monte dei Paschi - spiegano alcuni ben informati - è quello di agguantare almeno il 50% di Mediobanca. Non basta una maggioranza relativa: serve quella assoluta per accedere ai benefici fiscali e ai meccanismi di compensazione. Per questo, a livello interno, si dà quasi per scontato un rilancio sull’offerta pubblica di scambio per convincere gli indecisi. "La soglia del 50% - dice degl’Innocenti - resta un obiettivo ambizioso e, sebbene il sostegno di Delfin e Caltagirone sia significativo, per arrivare alla maggioranza servirà comunque il contributo di altri investitori, in particolare istituzionali, il cui orientamento al momento non appare del tutto definito". (di Andrea Persili)