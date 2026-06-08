Messina (Intesa Sp) ironizza: "Quella di Castagna è lettera d'amore a Mps, la nostra è vera offerta"

Quella avanzata da Giuseppe Castagna è più una "lettera d'amore" che una vera offerta. Con questa immagine Carlo Messina ha commentato l'iniziativa di Banco Bpm su Mps, sottolineando la differenza rispetto alla proposta presentata da Intesa Sanpaolo. "La nostra è una vera offerta, concreta e costruita seguendo il percorso formale previsto per operazioni di questo tipo", ha affermato il ceo del gruppo.

Messina ha spiegato che il progetto su Mps è il risultato di un lungo lavoro preparatorio, reso ancora più complesso dalla necessità di raggiungere un accordo con Unipol per la cessione di alcune attività. Un processo che, ha osservato, non può essere concluso in tempi brevi.

Pur rimarcando la distanza tra le due iniziative, il banchiere ha avuto parole di stima per Castagna: "Lo considero una bravissima persona e un ottimo amico". Un rapporto personale che, ha ricordato, si è consolidato anche in un momento difficile della sua vita legato alla malattia della madre.

Secondo Messina, l'iniziativa di Banco Bpm appare al momento come una proposta per aprire una discussione, mentre restano diversi nodi da sciogliere per arrivare a una possibile integrazione con Monte dei Paschi. Tra questi, la complessa governance dell'istituto senese, che richiederebbe il via libera delle assemblee straordinarie delle banche coinvolte con maggioranze significative.

Dubbi anche sul fronte regolamentare. Il ceo di Intesa ha richiamato il tema del golden power, osservando che difficilmente si potrebbe adottare un approccio diverso rispetto a quello seguito in altre operazioni del settore, considerando anche la presenza di Crédit Agricole nel capitale di Banco Bpm e la possibilità per il gruppo francese di salire fino al 30% previa autorizzazione della Bce.

Nel corso della conference call con gli analisti, Messina ha ribadito: che Intesa non vuole acquistare Generali né mettere becco nella gestione del Leone di Trieste; che il marchio di Mediobanca sarà preservato e che l'offerta è da considerare amichevole nei confronti degli azionisti di Mps: "Io ritengo che tutti gli investitori di Monte dei Paschi di Siena possano veramente accogliere con favore questa operazione, ma anche gli investitori istituzionali che hanno una partecipazione significativa nella banca". (di Andrea Persili)