circle x black
Cerca nel sito
 

Mps, BlackRock ultimo giallo del romanzo finanziario scritto a Siena

sponsor

Mps, BlackRock ultimo giallo del romanzo finanziario scritto a Siena
13 aprile 2026 | 20.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

E' un vero e proprio romanzo finanziario quello del Monte dei Paschi di Siena. L'ultimo colpo di scena è un vero giallo. E vede come protagonista il fondo Blackrock. A due giorni dal voto comincia a circolare una voce. Il grande fondo americano sarebbe orientato a sostenere la lista che ricandida Lovaglio. Nulla di clamoroso, in apparenza. Le conferme rimbalzano, le agenzie battono. Ma BlackRock non conferma. Mai. Silenzio assoluto, prima e dopo. E allora la domanda si insinua: a chi giova? C’è chi affila lo sguardo e va oltre: la quota teorica non è sempre la quota votante. Il perimetro reale che potrebbe non coincidere con quello dichiarato. I più esperti non si scompongono: è solo l’ennesimo enigma in una vicenda dove nulla, davvero nulla, è andato lineare.

CTA

Riavvolgiamo: da quando Luigi Lovaglio è stato escluso dalla lista del Cda, tutto - ma davvero tutto - sa di giallo: mai risolto. Data di fondazione del romanzo: 2 marzo, “Lovaglio non è in discussione”, assicurano più fonti. Il 3 marzo: le stesse fonti frenano — “se ne sta parlando, forse...”. Il 4 marzo: la rottura. Il consiglio esclude l’uomo del risanamento. Il nome di Lovaglio sparisce dalla lista per il rinnovo del board. La lista del Cda candida Maione presidente e cala il tris: Palermo-Passera-Vivaldi. Punto a capo.Le spiegazioni ufficiali e ufficiose si mischiano. Si parla di divergenze strategiche, di una traiettoria troppo autonoma rispetto agli azionisti di riferimento. Lui, come Garibaldi, al contrario: "Non ho obbedito". Sottotraccia, un’altra preoccupazione: non si può rischiare con un amministratore delegato sotto indagine. È il punto che pesa, quello che non si dice ma orienta.Su Piazza Salimbeni cala la nebbia. Lovaglio cosa farà? Le voci si rincorrono: una poltrona pronta altrove, una uscita negoziata.

Altri avvertono: attenzione, non è finita. Tra inizio marzo e il 21 scorrono giorni sospesi, interrotti solo dall’ipotesi — sempre più concreta — di una lista alternativa.Il 18 marzo Lovaglio è a Londra. È ancora amministratore delegato. Difende il piano, rivendica risultati. Ma il ruolo è già una domanda: parla da capo della banca o da candidato? Non lo chiarisce. Non lo farà mai davvero. Il 20 marzo filtra un’altra indiscrezione: la lista Girondi, quella che avrebbe dovuto portarlo allo scontro diretto, è saltata. Sembra finita. Invece no.Nel sabato dell’equinozio, 21 marzo, arriva il colpo di scena: Lovaglio entra in una lista alternativa, promossa da Plt Holding. È il punto di rottura definitiva. Un amministratore delegato in carica che sfida il proprio consiglio. Non è più tensione interna, è guerra aperta.Per il board il problema è prima di tutto di governance: conflitto di interessi, possibile uso di informazioni sensibili, violazione della lealtà. La risposta arriva rapida. Il cda reagisce e punta tutto su Palermo candidato amministratore delegato. Ma il 24 marzo esplode un nuovo giallo: “Lovaglio si è dimesso”. La banca smentisce. Qualcuno sussurra: la lettera esiste, ma non è mai arrivata. Vero? Falso? Non importa più. Il Cda revoca le deleghe. Lo sospende anche da direttore generale. È una mossa difensiva — togliere leve operative — ma anche un messaggio: niente doppi ruoli, niente ambiguità.Ma Luigi Lovaglio non demorde. Il 31 marzo parla. Difende il piano, invoca continuità, minimizza.

Ma la frattura è già irreversibile. Nel mezzo i proxy che invitano i fondi a votare per Palermo, i veleni dei giornali esteri che citano una fonte anonima (l'anonimato ritorno) vicina alla Bce che avrebbe messo in discussione i requisiti di Palermo: mai messi in dubbio. Notizie come accette, polpette avvelenate, mosse di scacchi (anche giornalistici) ogni giorno.Il punto di non ritorno arriva tra il 6 e il 7 aprile. Il consiglio chiude: licenziamento per giusta causa da direttore generale.

Motivazione formale — violazione dei doveri fiduciari. E così si arriva all’ultimo atto, forse penultimo. Perché nel clima che si è creato — esclusioni, liste contrapposte, sospensioni, licenziamenti — anche un sussurro pesa come un macigno. L’indiscrezione su BlackRock non è solo una notizia: è un fattore di pressione, un segnale potenziale agli altri investitori, un tassello che può orientare gli equilibri.Ma resta sospesa. Senza conferma. Senza firma. E allora il vero nodo non è più Lovaglio sì o Lovaglio no. E' capire cosa è successo davvero: personalismi contro finanza di sistema? O c'è altro? Dopodomani, giornata dei primati: si vota, per la prima volta, con la legge capitali. Si parla di schiere di avvocati pronti su ogni voto: non resta altra cosa che attendere. (di Andrea Persili)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
finanza governance conflitto di interessi uso di informazioni sensibili violenza della lealtà
Vedi anche
Aeroporti, Alessandro Benetton: "Sviluppo Fiumicino occasione da non perdere" - Video
Trump e l'immagine come Gesù: "Ero un dottore..." - Video
News to go
Pet economy, un mercato che vale oltre tre miliardi
"Papa Leone non mi piace", l'attacco totale di Trump - Video
Più di 20 colpi in gioiellerie della Spagna e bottino di 500mila euro: presa banda italiana - Video
News to go
Sciopero delle farmacie, stop di 24 ore in tutta Italia: i motivi
Zucchero e i 25 anni di 'Baila': "Ho fatto tanto, qualcuno dovrebbe ricordarselo..."
Gesmundo (Coldiretti) a Zaia: "Liberiamo il vino dalla tecnocrazia europea" - Video
Artemis II, la Nasa celebra la missione: dal lancio al rientro, tutti i momenti - Video
News to go
Italia tra paesi più longevi, speranza di vita quasi 84 anni
News to go
Arredamento, in Italia aziende solide: default sotto controllo
News to go
Crollano le crociere in Medio Oriente, guerra spaventa gli italiani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza