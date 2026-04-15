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Mps, coro 'Lovaglio, Lovaglio' accompagna ribaltone a Siena

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Mps, coro 'Lovaglio, Lovaglio' accompagna ribaltone a Siena
15 aprile 2026 | 18.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il coro “Lovaglio, Lovaglio” segna il momento simbolico di un ribaltone inatteso all’assemblea di Monte dei Paschi di Siena, maturato nel giro di poche ore e contro le previsioni della vigilia. Al mattino, infatti, gli scenari indicavano un possibile exploit della lista del consiglio di amministrazione, accreditata di superare il 30%. Ma già dall’ora di pranzo qualcosa cambia: nei corridoi inizia a circolare con insistenza la voce di un possibile sostegno di Delfin a Luigi Lovaglio. Un’indicazione tutt’altro che secondaria, considerando il peso del primo azionista: 17,5%.

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Rimaneva poi l’incognita Banco Bpm: quale posizione avrebbe assunto? Anche qui, la scelta finale è andata nella direzione della continuità, con il voto a favore di Lovaglio. Una convergenza decisiva che ha ribaltato gli equilibri. L’affluenza si è attestata al 64,1% del capitale, segnale di un passaggio cruciale per il futuro dell’istituto senese. Determinanti sono stati proprio i voti di Delfin (17,5%) e di Banco Bpm (3,7%), che hanno consentito alla lista del socio Plt Holding di imporsi con il 49,95%.

Si è fermata invece al 38,79% la lista del Cda, mentre Assogestioni ha raccolto il 6,94%. Con la vittoria della lista Plt Holding, il nuovo consiglio di amministrazione di Mps sarà composto da 15 membri. Otto sono espressione della lista vincente: Cesare Bisoni, Luigi Lovaglio, Flavia Mazzarella, Livia Amidani Aliberti, Massimo Di Carlo, Patrizia Albano, Carlo Corradini e Paola Leoni Borali. Sei consiglieri provengono dalla lista del Cda: Nicola Maione, Fabrizio Palermo, Corrado Passera, Carlo Vivaldi, Paolo Boccardelli e Antonella Centra. Completa il board un rappresentante di Assogestioni, Paola De Martini. (di Andrea Persili)

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Monte dei Paschi di Siena Luigi Lovaglio Delfin Banco Bpm Plt Holding Assogestioni
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