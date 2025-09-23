Mps-Mediobanca, il matrimonio s'ha da fare. Nei corridoi degli istituti- a quanto apprende Adnkronos da rumors finanziari - la sensazione "è quella di velocità per arrivare ad una fusione che i movimenti attuali lasciano prevedere come rapida". Non è sfuggito agli osservatori la percentuale in chiusura di Opas, 86,3%, che ridisegna anche il totonomi per il timone di Mediobanca.

Dopo ieri - sempre a quanto apprende Adnkronos - calano infatti "le quotazioni dei traghettatori interni, Vinci e Sichel, mentre cresce quella di un profilo esterno come possibile nuovo amministratore delegato di Piazzetta Cuccia": le singole società del gruppo invece, a partire da Compass e Mediobanca Premier, "potrebbero con maggiore probabilità vedersi confermare temporaneamente l’attuale management" fino alla fusione.

Perché questo cambio di quotazione? Le fonti sottolineano che “la percentuale raggiunta" da Mps in Mediobanca "è molto alta, quindi ci dovrà probabilmente essere una figura di fiducia della nuova compagine sociale”. Poi c'è il tema - ancora tutto da approfondire - delle possibili sovrapposizioni sia nelle direzioni centrali (Mediobanca, Compass e Mediobanca Premier) sia nelle reti, come la direzione lending di Mediobanca Premier, che ad esempio non è solo wealth o investimenti e fa ottimi ricavi e performance con una rete molto di commerciali molto snella. Questi sono i temi che verranno.

Intanto, entro il 3 ottobre il Monte depositerà la lista di maggioranza in vista del rinnovo del board di Piazzetta Cuccia all'assemblea del 28 ottobre. Oggi si dovrebbe riunire il Comitato nomine mentre nei prossimi giorni è atteso un Cda del Monte. (di Andrea Persili)