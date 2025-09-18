circle x black
Nagel vende ancora, in tasca un tesoro da oltre 43 mln di euro

Una cifra da capogiro. L'amministratore delegato di Mediobanca, Alberto Nagel, che sta per lasciare l'istituto dopo l'opas vittoria di Montepaschi e dopo averlo guidato per 22 anni, ha venduto in pochi giorni 2 mln di titoli, incassando una pioggia di milioni di euro.

Un tesoro da oltre 43 milioni di euro. A tanto ammonta l'incasso di Alberto Nagel il numero uno di Mediobanca che lascia Piazzetta Cuccia dopo 34 anni di lavoro e dopo averlo guidato per 22. L'amministratore ha ceduto 1 milione di azioni dell'istituto di Piazzetta Cuccia in suo possesso, a 21,306 euro, per un totale di circa 21,3 milioni di euro.

Nei giorni scorsi aveva ceduto sul mercato un altro milione di azioni della banca a un prezzo medio di 22,0822 euro per azione per un totale di 22,08 milioni di euro. In totale, la vendita dei due milioni di azioni in suo possesso ha fatto gonfiare il suo conto corrente di oltre 43 mln di euro.

