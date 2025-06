Renault Group e Wandercraft annunciano di aver portato a termine l’acquisizione da parte di Renault Group di una quota di partecipazione di minoranza in Wandercraft, la prima azienda ad aver sviluppato, prodotto e commercializzato esoscheletri autobilanciati per uso medico. Basandosi sulla sua grande esperienza nel settore degli esoscheletri potenti ed affidabili, Wandercraft ha sviluppato una piattaforma avanzata per utilizzi come la produzione. Renault Group affianca in questo investimento gli attuali azionisti di Wandercraft ed i nuovi investitori.

Con un accordo di partnership commerciale, Renault Group e Wandercraft puntano a garantire lo sviluppo di Calvin, una famiglia di robot di nuova generazione concepita soprattutto per uso industriale. Calvin consentirà a Renault Group di sollevare gli operatori da compiti gravosi e poco ergonomici, riducendo anche i tempi di produzione ed aumentando la produttività. In un secondo momento, questa partnership comprenderà anche l’industrializzazione di robot ed esoscheletri da parte di Renault Group per ridurre i costi mediante un approccio di tipo design-to-cost e scale-up, due discipline in cui l’industria automotive è rinomata. Tutto ciò aiuterà Wandercraft a commercializzare il nuovo esoscheletro Eve e a cogliere nuove opportunità commerciali nel campo della robotica.

"Questa partnership con Wandercraft guarda al futuro. Ci consentirà di accelerare il processo di automazione e di sviluppare robot adatti ad utilizzi industriali specifici, che ci consentiranno di dedicare i team ad attività a maggior valore aggiunto e di sollevare gli operatori da compiti gravosi e poco ergonomici. Stimolerà la produttività accelerando la riduzione dei tempi e dei costi di produzione. È pertanto logico unire le competenze e la tecnologia esclusiva di Wandercraft a livello di esoscheletri e robot con la grande capacità industriale ed il know-how di Renault Group nel design-to-cost per sviluppare la produzione dei robot ha dichiarato Thierry Charvet, Direttore Industriale e Qualità di Renault Group.

"L’investimento di Renault Group segna una svolta per Wandercraft. Questa partnership rafforzerà la nostra capacità di costruire e sviluppare robot ad alto impatto e basso costo in grado di migliorare la vita quotidiana delle persone – dall’aiutare i disabili a camminare al sostenere i lavoratori del settore industriale con l’automazione – in stabilimento, in ospedale e a domicilio. Siamo orgogliosi di unire la nostra tecnologia all’eccellenza industriale di Renault Group per introdurre sul mercato la prossima generazione di robot mobili" ha dichiarato Matthieu Masselin, CEO e Co-Fondatore di Wandercraft.